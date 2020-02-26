Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Dünya

Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.


Mübarek'in naaşı, askeri El-Celaa Hastanesi'nden alınarak oğlu Ala Mübarek'in refakatiyle helikopterle getirildi.

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Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı, Kahire, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:48 
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