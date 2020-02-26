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Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.
Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.
Mübarek'in naaşı, askeri El-Celaa Hastanesi'nden alınarak oğlu Ala Mübarek'in refakatiyle helikopterle getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:48
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