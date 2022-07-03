Mısır'ın Kızıldeniz sahilinde köpekbalığı saldırısında 2. ölüm

Mısır'ın Hurgada kentinde dün bir kadının köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından bugün bölgede ikinci bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada'da dün Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatırken, çevrede süren çalışmaların ardından 40'lı yaşlarında Rumen bir kadın turistin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Olayın ardından Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların koşullarını ve arkasındaki nedenleri incelemek üzere bir komite kurulduğu bildirildi.

KIZILDENİZ KIYI SERİDİ KAPATILMIŞTI

Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma dahil tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını ve balıkçı teknelerinin de Hurgada açıklarında durmasına izin verilmediğini duyurmuştu.

(İHA)