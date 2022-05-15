Mısır ordusunun Sina Yarımadası'ndaki operasyonunda 4 kişi öldürüldü - Son Dakika

Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonda silahlı gruplara mensup 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada ordunun Kuzey Sina vilayetindeki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Ordunun son 3 günde terör gruplarına ait bazı mevzilere düzenlediği operasyonlarda 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Abdulhafız, ayrıca 4 aracın da kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda silah, cephane ve patlayıcı ele geçirildiğini belirtti.

Mısır ordusu, 7 Mayıs'ta Sina'da operasyon başlatmıştı.

Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda, 7 Mayıs'ta silahlı bir grup ile askerler arasında sıcak çatışma çıkmış, olayda 11 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı. 11 Mayıs'ta da Yarımada'nın kuzeyinde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda, 5 asker yaşamını yitirmişti.