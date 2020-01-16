Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı ve Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Ajans avukatlarının ofisteki aramaya katılmasına izin verilmediğini hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınan 4 gazeteciye ilişkin bir bilgi de verilmemektedir. Demokratik toplumların teminatı basın özgürlüğüdür. Siyasi iradeler, siyasi çekişmelerine basın çalışanlarını asla alet etmemelidir. Darbeci anlayışın uluslararası hukuka aykırı keyfi tutumuna bir an önce son vermeli ve AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır. Kahire polisinin ve darbeci hükümetin hukuk dışı ve basın özgürlüğünü hedef alan bu davranışını kınadığımızı beyan ederiz."

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan da Mısır polisinin AA ofisine yaptığı baskının kabul edilemez olduğunu aktararak, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire bürosuna yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmasını, hukukun ve insan haklarının alenen hiçe sayılmasını, darbeci Sisi'nin bu pervasız tutumunu şiddetle kınıyorum" ifadelerini kulandı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Anadolu Ajansı, Kahire, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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