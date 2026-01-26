Mısır ve Cezayir Bakanları Sınırötesi Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
Mısır ve Cezayir Bakanları Sınırötesi Gelişmeleri Ele Aldı

26.01.2026 13:28
Mısır ve Cezayir dışişleri bakanları, Gazze, Sudan ve Libya konularında işbirliğini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi, Sudan ve Libya'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya konulu üçlü istişare toplantısına katılmak için Tunus'ta bulunan Abdulati ile Attaf bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin, "iki ülke halklarının ortak çıkarları doğrultusunda Cezayir ile çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesini" temenni ettiğini aktardı.

Abdulati, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Gazze Şeridi ve Barış Kurulu

Görüşmede Bakanlar ayrıca başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu kurma girişimi olmak üzere bölgedeki önemli gelişmeleri masaya yatırdı.

Ülkesinin bu girişimi memnuniyetle karşıladığını dile getiren Abdulati, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının gereklerinin uygulanmasında ilerleme kaydedilmesinin önemini vurguladı.

Abdulati ayrıca Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni desteklemenin ve ateşkesi izlemek üzere Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırmanın önemine işaret ederek, böylece Gazze'de erken bir iyileşme ve yeniden yapılanma aşamasına zemin hazırlanacağını; bölgeye engelsiz insani yardım akışının sağlanacağını ifade etti.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan'daki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Abdulati, kapsamlı bir ateşkesin ön koşulu olarak insani bir uzlaşıya varılması ve güvenli insani sığınaklar ve koridorlar kurulması gerektiğini belirtti.

Mısırlı Bakan, ülkesinin, Sudan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, ulusal kurumlarının desteklenmesi konusundaki değişmez tutumunu teyit etti.

Libya

Libya'daki duruma ilişkin ise Abdulati, ülkesinin "Libya'nın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak, siyasi sürecin tamamen Libyalıların inisiyatifinde olduğu çözüme tam destek verdiğini ifade etti.

Ülkede seçimlerin eş zamanlı yapılabilmesi ve bölünmüşlüğe son verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulunan Abdulati, sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasını engelleyen her türlü dış müdahaleyi reddetti.

Abdulati ile Attaf, Mısır, Tunus ve Cezayir Dışişleri Bakanları arasındaki "üçlü istişare mekanizmasının" önemine dair ise bunun "Libya'da istikrarı desteklemek için yakın komşu ülkelerin tutumlarını koordine etme ve çabalarını yoğunlaştırma açısından önemli bir çatı" olduğunu belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, dün Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla bugün "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

