Mısır ve Sudan'dan Kriz Çözümü İçin Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır ve Sudan'dan Kriz Çözümü İçin Görüşme

03.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı, Sudanlı mevkidaşı ile Sudan krizine çözüm arayışlarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile Sudan krizine kapsamlı çözüm bulunmasını amaçlayan çabalara destek olma yollarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Sudanlı mevkidaşı Salim ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Sudan krizine kapsamlı çözüm bulunması için ortak çabalar ele alındı.

Mısır ve Sudan arasında ortak öneme sahip konularda, özellikle de Nil suyu sorunu konusunda yakın koordinasyona işaret edilen görüşmede ayrıca, iki ülkenin de tarihi su haklarına bağlı olduğu, aşağı havza ülkelerinin çıkarlarına zarar verecek her türlü tek taraflı eylemin reddedildiği ve ortak fayda sağlamak ve Nil Havzası'ndaki tüm halklar için su güvenliğini korumak amacıyla ilgili uluslararası hukuk kurallarına uymanın önemi vurgulandı.

Abdulati, Mısır'ın Sudan'ın birliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal kurumlarının korunmasını desteklediğini, ülkeyi bölmeyi veya egemenliğini ve istikrarını tehlikeye atmayı amaçlayan her türlü girişimi ise reddetiğini belirtti.

İnsani yardımların engelsiz erişimini sağlayacak etkili bir yardım koridoru oluşturulması gerekliliğine işaret eden Abdulati, Sudan halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma özlemlerini karşılayacak kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli çabaların öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Sudan, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Sudan'dan Kriz Çözümü İçin Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Sudan'dan Kriz Çözümü İçin Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.