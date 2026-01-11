Mısır Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Mısır Yarı Finale Yükseldi

11.01.2026 00:17
Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek AFCON 2025'te yarı finale adını yazdırdı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Mısır, Fildişi Sahili'ni 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Mısır ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Omar Marmoush'un golüyle 1-0 öne geçen Mısır, 32. dakikada Rami Rabia ile farkı 2'ye çıkardı.

Fildişi Sahili, Ahmed Fatouh'ın 40. dakikada kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirse de 52. dakikada Muhammed Salah, Mısır'ı 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Fildişi Sahili'nin 73. dakikada Guela Doue'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdiği karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Mısır, yarı finale yükseldi.

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ve Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Fildişi Sahili'nin ilk 11'inde maça başlarken, Rams Başakşehir'den Christopher Operi ise yedekler arasında yer aldı.

Mısır, yarı finalde Senegal ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise ev sahibi Fas ile Nijerya karşılaşacak.

Kaynak: AA

