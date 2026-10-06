Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz - Son Dakika
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Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

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Mısır\'dan İsrail\'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mısır ve Sina Yarımadası'nı hedef alan sözleri Mısır'da sert tepkiyle karşılandı. Gazeteci Ahmed Musa, "Eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz" derken, milletvekili Mustafa Bekri ise 1973 savaşına gönderme yaparak, "Bunu bir kez yapanlar tekrar yapabilir. Mısır ordusu ulusal güvenliğe kasteden herkesle yüzleşmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mısır ve Sina Yarımadası'nı hedef alan sözleri Mısır'da sert tepkilere yol açtı. Gazeteci Ahmed Musa, İsrailli bakana canlı yayından seslenerek, "Eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz." ifadelerini kullandı. Milletvekili Mustafa Bekri ve televizyoncu Amr Edib'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

"İSRAİL DİYE BİR YER KALMAZ"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Sina Yarımadası'na ilişkin açıklamalarının ardından Mısır'da gazeteciler, milletvekilleri ve televizyoncular peş peşe tepki gösterdi.

Mısır'da yayın yapan Sada el-Balad kanalındaki "Sorumluluğum Altında" programının sunucusu Ahmed Musa, Smotrich'e canlı yayında sert sözlerle karşılık verdi.

Musa, "Eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz, konu bu kadar nettir. Sen Mısır'dan, Sina'dan ve dolayısıyla bir savaştan bahsediyorsun." dedi.

"BİR DARBEYE 10 KATIYLA KARŞILIK VERİRİZ"

1973'te yaşanan savaşa atıfta bulunan Musa, Mısır halkının ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirterek, "120 milyon Mısırlı vatanı uğruna ölmeye hazırdır. Bir darbeye 10 katıyla karşılık veririz. Geçmişte bunu yapanlar yine yapar." ifadelerini kullandı.

Mısır Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi savunmaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Musa, Sina'nın Mısır için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

"BİR KEZ YAPAN TEKRAR YAPABİLİR"

Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bekri de Smotrich'in açıklamalarına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Smotrich'in Mısır'ı kolay hedef olarak gördüğünü savunan Bekri, 1973 savaşına gönderme yaparak, "Bunu bir kez yapanlar tekrar yapabilir. Mısır ordusu ulusal güvenliğe kasteden herkesle yüzleşmeye hazırdır." dedi.

"ARAMIZDAKİ MESAFE SADECE BİRKAÇ METRE"

Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen televizyoncu Amr Edib de MBC Mısır'da yayınlanan "El-Hikaye" programında İsrailli bakana yanıt verdi.

Edib, olası bir çatışmanın sonuçlarına ilişkin sert ifadeler kullanarak Tel Aviv, Ben Gurion Havalimanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret etti. Edib, "Aramızdaki mesafe sadece birkaç metre." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi içerik üreticisi Luey el-Hatib de Smotrich'in açıklamalarını eleştirerek İsrailli bakanın konuşmadan önce Mısır ve Sina hakkında bilgi edinmesi gerektiğini söyledi.

SMOTRICH SİNA'YI HEDEF ALMIŞTI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı'nın yıl dönümü öncesinde verdiği görüntülü röportajda Mısır'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Smotrich, Mısır'ın İsrail'e yönelik olası bir hamlesinden söz ederken, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz." demişti.

Mısır ile İsrail arasında 1978'de imzalanan Camp David Anlaşmaları'nın ardından 1979'da barış antlaşması imzalanmış, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan çekilmesinin yolu açılmıştı.

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