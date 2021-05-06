Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Arnavutköy Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-1
Ofspor- Malatya Yaşilyurt Belediyespor: 2-1
2. Grup
İskenderun- Belediye Kütahyaspor: 1-0
Yomraspor- Fethiyespor: 1-2
3. Grup:
Çatalcaspor- Esenler Erokspor: 0-1
Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu: 0-0
4. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 2-2
68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 1-2
Play-off çeyrek finalinde rövanş müsabakaları 10 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final maçları 15 ve 19 Mayıs, final karşılaşmaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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