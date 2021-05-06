Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Arnavutköy Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-1

Ofspor- Malatya Yaşilyurt Belediyespor: 2-1

2. Grup

İskenderun- Belediye Kütahyaspor: 1-0

Yomraspor- Fethiyespor: 1-2

3. Grup:

Çatalcaspor- Esenler Erokspor: 0-1

Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu: 0-0

4. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 2-2

68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 1-2

Play-off çeyrek finalinde rövanş müsabakaları 10 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final maçları 15 ve 19 Mayıs, final karşılaşmaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.