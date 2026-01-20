Mişustin: Dost Ülkelerle Ticaret Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mişustin: Dost Ülkelerle Ticaret Rekor Düzeye Ulaştı

20.01.2026 16:18
Mişustin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının arttığını ve ulusal para birimlerine geçişin sürdüğünü belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dost ülkelerle ticaretin rekor düzeye ulaştığını belirterek, "Küresel Güney ve Doğu'nun, özellikle BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalıyor." dedi.

Mişustin, başkent Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle dış ticarete yönelik düzenlenen toplantıda konuştu.

Rusya'nın enerji dışı ihracatının toplam ihracattaki payını 2030'a kadar yüzde 67'ye çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Mişustin, sanayi ve tarım ürünlerinin arzındaki artış sayesinde söz konusu seviyeye ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Mişustin, dış ticarette ulusal para birimlerine geçiş sürecinin devam ettiğine işaret ederek, "Geçen yılın 10 ayında tüm dış ticaretimizde ulusal para birimlerinin payı yüzde 85'e ulaştı. Uluslararası ödemelerimizin yarısından fazlası rubleyle yapılıyor." dedi.

Çin, Hindistan, Kazakistan ve Belarus ile ticarette geçen yıl önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Mişustin, "Dost ülkelerin dış ticaretimizdeki payı yüzde 86 ile rekor seviyeye ulaştı. Küresel Güney ve Doğu'nun, özellikle BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalıyor." diye konuştu.

Başbakan Mişustin, Rusya'nın yaptırım baskısı ve artan gümrük tarifeleri gibi zorluklarla karşı karşıya bulunduğunun altını çizerek, ihracatta Rus ürün ve hizmetlerine yönelik talebi artırmak için çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Kaynak: AA

