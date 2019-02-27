Son Dakika Haberleri: MİT Başkanı Fidan: Türkiye Tehditlere Karşı Hazırlıklı Olmak Durumundadır

MİT Başkanı Fidan: Türkiye Tehditlere Karşı Hazırlıklı Olmak Durumundadır

39 dakika önce

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır.

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

MİT Başkanı Hakan Fidan, Yüksek Öğretim Kurulu'nda (YÖK) düzenlenen 'Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi' konulu konferansa katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de görüşen Fidan'ın, konferansta yaptığı konuşmaya ilişkin YÖK'ten yazılı açıklama yapıldı. Fidan, ülkenin jeostratejik ve jeopolitik konumuna değinerek şunları söyledi:

"Teknolojik gelişmelerin ve imkanların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından, bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç, dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır. Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir. Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:48 Kaynak: DHA

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