MİT'ten, PKK/YPG'ye Kamışlı'da kritik operasyon! Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten, PKK/YPG'ye Kamışlı'da kritik operasyon! Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi

25.04.2023 10:32

PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından birisi olan Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'nın, MİT tarafından Suriye Kamışlı'da gerçekleştirilen gizli operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

SÖZDE RAKKA SORUMLULARINDANDI

Türkiye'deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

GİZLİ OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, Mehmet Sarı'nın Kamışlı'daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten, PKK/YPG'ye Kamışlı'da nokta operasyon
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Mehmet Sarı, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten, PKK/YPG'ye Kamışlı'da kritik operasyon! Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten, PKK/YPG'ye Kamışlı'da kritik operasyon! Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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