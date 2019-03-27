MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Elebaşı Cemil Bayık'ın Adamı Rıza Altun'u Kandil'de Vurdu.
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MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın adamı Rıza Altun'u Kandil'de vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
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