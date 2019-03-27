Son Dakika Haberleri: MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Elebaşı Cemil Bayık'ın Adamı Rıza Altun'u Kandil'de Vurdu.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Elebaşı Cemil Bayık'ın Adamı Rıza Altun'u Kandil'de Vurdu.

1 saat önce

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın adamı Rıza Altun'u Kandil'de vurdu.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Elebaşı Cemil Bayık'ın Adamı Rıza Altun'u Kandil'de Vurdu., System.String[]
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın adamı Rıza Altun'u Kandil'de vurdu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

PKK, TSK, Rıza Altun, Cemil Bayık, 3. Sayfa
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