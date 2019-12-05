Son Dakika Haberleri: Mitsubishi Electric'e "Altın Rating" ödülü
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Mitsubishi Electric'e "Altın Rating" ödülü

6 saat önce

Mitsubishi Electric, EcoVadis tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında "Altın Rating" ödülüne layık görüldü.

Mitsubishi Electric'e

Mitsubishi Electric, EcoVadis tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında "Altın Rating" ödülüne layık görüldü.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, yapılan değerlendirme kapsamında çevre ve sürdürülebilir tedarik, çevrenin korunması ve sosyal açıdan sorumlu tedarikler sağlama kategorilerindeki başarılı çalışmaları ile yüksek puanlar alan Mitsubishi Electric, EcoVadis tarafından değerlendirilen tüm şirketler içinde en üstteki yüzde 5'lik dilimde yer aldı.

Şirket, 55 binden fazla şirketin kullandığı Fransa'nın kurumsal sosyal sorumluluk değerlendirme ajansı EcoVadis tarafından üst düzey "Altın Rating" ödülünü almaya hak kazandı.

İleri teknolojiyle dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya sağlamak misyonuna sahip Mitsubishi Electric, 155 ülkede 198 satın alma kategorisinde faaliyet gösteriyor.

Sunduğu ürün, sistem ve hizmetleriyle çevresel sorunlar, kaynak ve enerji konularındaki sosyal güçlüklerin çözümlenmesini hedefleyen Mitsubishi Electric, sürdürülebilirlik, emniyet, güvenlik ve konfor unsurlarını aynı anda sağlayarak değer yaratıyor.

Şirket öte yandan, SDG'nin (Sustainable Development Goals-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) küresel olarak paylaşılan hedeflerine ulaşması yolunda katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

Fransa, SDG, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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