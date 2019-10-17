MKE Ankaragücü alt yapısına 7 futbolcu yetiştirdi

Çubuk'taki futbol okulundan 7 sporcu, MKE Ankaragücü alt yapısına alındı.

Topkapı Futbol Sarayı tarafından açılan MKE Ankaragücü Futbol Okulu yetiştirdiği minik futbolcularla kısa sürede dikkat çekti.

Antrenör Mehmet Ali Ulusoy, 21 aydır sürdürdükleri çalışmaların sonunda emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

İlk olarak yaz aylarında öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla futbol okulu açtıklarını belirten Ulusoy, "Yetiştirdiğimiz sporcuların bir kısmı Ankaragücü altyapısının çeşitli kademelerde oynuyorlar. Zahir ise İstanbul'daki Milli Takım Kampına dahil olacak inşallah. İnsan emeklerinin karşılığını görünce çok mutlu oluyor." dedi.

Tesadüfen tanıştığını ve bu vesileyle futbolla ilgilenmeye başladığını kaydeden Zahir Ersarih, Milli Takıma seçilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hedefinin Milli Takıma seçilmek olduğunu vurgulayan Veysel Asil Resimci ise, "Futbolcu olmak en büyük hedefim. Şuanda Ankaragücü'nün alt yapısına seçildim." ifadesini kullandı.