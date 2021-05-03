SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından

03.05.2021 19:20

MKE Ankaragücü maçının ardından (2)Karaman: Kalan maçların en az ikisini kazanmalıyızKocaman: Bu oyunda rahatlama yok'Forvet eksikliğimizin olduğunu düşünmüyorum'İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 39'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

MKE Ankaragücü maçının ardından (2)

Karaman: Kalan maçların en az ikisini kazanmalıyız

Kocaman: Bu oyunda rahatlama yok

'Forvet eksikliğimizin olduğunu düşünmüyorum'

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 39'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. İki takımın teknik direktörü maç sonu düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söylerken, 'İlk yarı iyi başladı. Golü bulduk, 2'yi yapabilirdik, devre bittiğinde ilk 45 dakikada analizinde bunu konuştuk. 2'yi bulabilirdik. Erken gelen 3 sarı kartımız var. Erken kartlar mücadele gücünü düşürüyor. Kırımız kart gördüğümüz için diğer maçlarda oyuncuları uyarıyoruz. İki sarı kartı olan oyuncumuzu değiştirdik. Rakip 1 puana razıyken basit bir gol yedik. Oyuncular böyle hatalar yapmamalı ama futbol hata oyunu. Buradan alacağımız bir puan, bir galibiyet ve 1 berberlik için yetecekti. Önümüzde önemli bir maç var. Kalan 3 maçımızın en az 2'sini kazanmalıyız. Atakan'ın takıma katılması Paintsil'in gelmesi gücümüzü arttırdı. Önümüzdeki maça 2 oyuncu daha aramıza katılacak. Ankaragücü'nü ligde tutmak için hem rakipleri bekleyeceğiz hem de galibiyetler alacağız. Oyucular da bunun bilincinde ve bu tarz hatalar yapmayacağız' dedi.

KOCAMAN: SON 10 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ OYNADIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyetin öneminde değinirken, 'Son 10 gün içinde 3 final maçı oynadık. Etrafımızdaki takımlarla oynadık. Hepsi birbirinden zorluydu. Yüksek şiddette puana ihtiyacı olan iki takımın maçıydı. Geçen haftaki maça benzedi. Uzun zaman sonra aşırı sıcak, özellikle maçın ritmini etkiledi. Hareket kabiliyetini zorladı' diye konuştu.

'GALİBİYET KADAR ÖNEMLİ OLAN ŞEY DOĞRULARI YAPMA ÇABAMIZDI'

Takımın kendi oyununu uygulamak için sahada sürekli denemesinin galibiyet kadar önemli olduğunu dile getiren Kocaman, 'Durumundan dolayı yüksek enerjili maç olacağını biliyorduk. Direkt toplarla rakip kaleye gidiyorlar ve başardılar. Maçın başında çıkış anında kaptırdığımız topla gelen golle maçın başındaki tehlike daha da büyüdü. Kendi oyunumuzu ortaya koyana kadar zaman geçti. Çok girişimler oldu. Aleksic'in ön direkt ayakla ve kafayla vuruşları var. İkinci yarı biraz daha oyunu rakip kaleye ittik. Oyunun doğruları adına yapmamız gerekeni, o iradeyi göstereceğimiz, enerjimizi artıracak golü Aleksic ile bulduk. Bu maçta galibiyet kadar önemli olan şey kendi oyunumuzu oynamak adına aynı şeyleri yapma çabalarıydı. İki takımın da çok şey istediği zor bir maçı kazanmak sevindirici oldu. Ankaragücü köklü kulübümüz, başarılar dileriz' şeklinde konuştu.

'ANTRENÖRLERİN GÖREVİ OYUNU YÖNETMEK'

Maçın 88'inci dakikasında Junior Fernandes'in golü sonrası tüm takımın sevinmesi ve oyunu başlatmamak için kaleci Volkan Babacan'ı rakip sahaya çağıran Kocaman, 'Antrenörlerin görevi oyunu yönetmek. Oyuncuların işi ise skor yapmak ve sevinmek. Bizim işimiz sevinçle ilgili değil. Bu benim bakışım. Bu tip durumlarda şiddetle skorun geldiği anda oyuncular sahayı terk ediyor ve kalecilerin oyunun başlamasını engellemesi lazım. Kural ihlali ve sarı kart oldu. Birinci olarak atılan ya da yenilen golden sora olacak durumu anlamak ve önlemler almak. Bu işteki en büyük haz topun ağları girdiğini görmek, en mutsuz an da topun kalenizde görmektir' açıklamasında bulundu.

'BU OYUNDA RAHATLAMA YOK'

Üst üste alınan galibiyetlerden sonra takımda bir rahatlama olmaması için gayret edeceklerini söyleyen Kocaman, 'Bu oyunda rahatlık yok. Garantilediğimiz ana kadar rahatlama düşüncemiz yok. Mutlaka bir aksilik olamazsa önümüzdeki sezona taşımamız gereken bir özgüven artışı olmalı. Garantilediğimizde de çekilme hali olmayacak. Olmaması için gayret göstereceğiz' dedi.

'FORVET EKSİKLİĞİMİZİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Takımda forvet eksikliği görmediğini belirten Kocaman, 'Oynadığımız oyun itibarıyla forvet eksikliğimizin olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken herkes forvet diye görüyorum. Duran topları düşündüğümde herkesi ofansif forvet, top rakipteyken de oyuncularımı savunmacı olarak görüyorum. 11-12 civarında sakatlık ve kadroda olmayan oyuncular varken de hiçbir maçta eksik oyuncu var demedik. Takım bütünlüğüne inanan birisiyim' diye konuştu.

SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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