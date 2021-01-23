MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı

23.01.2021 16:23
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü Mustafa Dalcı getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert ile futbol şube sorumlusu Faruk Koca'nın hazır bulunduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi resmen başladı - Son Dakika Spor


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