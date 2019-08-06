MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
11 dakika önce
Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.
Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.
Tekrar Ankaragücü
'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tiago
Pinto, "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan
ve Tiago Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl
yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:22
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