Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

11 dakika önce

Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.

MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.

Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tiago Pinto, "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Tiago Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl yer aldı.
Ankaragücü, Tiago, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
Naklen yayın krizi nasıl çözüldü? TFF Başkanı açıkladı Canlı yayında ezber bozan yorum: Diagne olmasa G.Saray şampiyon olamazdı İşler karıştı! Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 22:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]