MKE\'den Suudi Arabistan ile İş Birliği Anlaşması

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show 2026 Fuarı kapsamında Saudi Chemical Company Limited ile ortak üretim ve satışa yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suudi Arabistan'da yerleşik Saudi Chemical Company Limited ile iş birliğini geliştirmek amacıyla imzalanan mutabakat zaptının, öncelikli olarak mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı ham madde ve enerjetik malzemelerin ortak üretimini ve satışını kapsadığı belirtildi. Paylaşımda, "Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.