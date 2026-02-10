MKE'den Suudi Arabistan ile İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
MKE'den Suudi Arabistan ile İş Birliği Anlaşması

10.02.2026 18:06
MKE, Suudi Chemical Company ile mühimmat üretimi için mutabakat zaptı imzaladı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show 2026 Fuarı kapsamında Saudi Chemical Company Limited ile ortak üretim ve satışa yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suudi Arabistan'da yerleşik Saudi Chemical Company Limited ile iş birliğini geliştirmek amacıyla imzalanan mutabakat zaptının, öncelikli olarak mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı ham madde ve enerjetik malzemelerin ortak üretimini ve satışını kapsadığı belirtildi. Paylaşımda, "Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

