MKE ve Katar\'dan Savunma Ortaklığı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Barzan Holding arasında, savunma sanayii alanında ortak girişim kurulmasına yönelik mutabakat zaptı Doha'da imzalandı. Anlaşma kapsamında MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Katar'a satışı da öngörülüyor.

MKE ile Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Barzan Holding arasında savunma ve yatırım faaliyetlerini kapsayan iş birliğinin, ortak girişim (joint venture) modeliyle hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Taraflar arasında ortak girişim kurulmasına yönelik mutabakat zaptı, 19 Ocak tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX Fuarı'nda imzalandı. Tören, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani'nin refakatinde gerçekleştirildi.

Mutabakat zaptına, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Barzan Holding CEO'su Mohammed Al Sadah imza attı.

İmzalanan anlaşma kapsamında, MKE ile Barzan Holding arasında Katar'da ortak bir girişim kurulması, bu ortaklık aracılığıyla Katar'a patlayıcı üretim kabiliyeti kazandırılması ve MKE'nin yüksek teknoloji ürünlerinden TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Katar'a satışının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MKE TOLGA'nın ilk ihracatı Katar'a

MKE tarafından "Etkili, Basit ve Ucuz" yaklaşımıyla geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, mini ve mikro insansız hava araçları, taktik dronlar, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli imkanlarla geliştirildi.

Sistemin, Doha'da imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmesi ve satış sürecinin tamamlanmasının ardından Katar ordusunun envanterine girmesi öngörülüyor. Radar, jammer ve silah sistemlerini bünyesinde barındıran TOLGA, rafineri, havalimanı, üs ve liman gibi kritik tesislerin korunmasının yanı sıra kara birlikleri, hareketli konvoylar ve deniz platformlarının savunulmasında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Sistem bünyesinde kullanılan mühimmatların da MKE mühendisleri tarafından geliştirildiği, infilak süresi ve mesafesi optimize edilebilen anti-dron mühimmatın, parçacıklı yapısıyla hedef çevresinde metal bir bulut oluşturarak tehditleri etkisiz hale getirdiği bildirildi. - ANKARA