MKE, Yerli KBRN Koruma Ekipmanları Geliştiriyor

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri için sadece yüksek teknolojili silah sistemleri ve mühimmat değil, aynı zamanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı yerli savunma ürünleri geliştirerek harp sahasındaki personelin güvenliğini en üst seviyede sağlıyor.

MKE, bünyesinde bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında, KBRN risklerine karşı yerli çözümler geliştirerek, yüksek teknolojili koruyucu kıyafetlerin üretimini aralıksız sürdürüyor. Aktif karbon teknolojisi ile çok katmanlı olarak tasarlanan koruyucu kıyafetler, en zorlu operasyonel koşullarda dahi Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor. İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonu ile farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek bir yapı sunuyor. Bu kapsamda üretilen özel teknolojili koruyucu kıyafetler; taktik operasyonlar sırasında yüksek düzeyde ergonomi ve hareket kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı. Zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk havanın yanı sıra zorlu çevre koşullarında da güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan bu kıyafetlerde; el ve ayak bileği bölgelerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken, sırt bölgesinde yer alan acil tahliye taşıma aparatı operasyonel koşullarda hızlı müdahale ve yaralı tahliyesini destekliyor.

KESİNTİSİZ SOLUNUM GÜVENLİĞİ

KBRN Nefes gaz maskesi, düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik cam yapısı sayesinde eksi 30 derece ile 50 derece arasındaki sıcaklıklarda, görüş kabiliyetinden ödün vermeden kesintisiz solunum güvenliği sağlıyor. KBRN koruyucu eldiven, yüksek kimyasal dayanımı ve artırılmış parmak ucu hassasiyetiyle yağmur, çamur ve düşük sıcaklık gibi olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel kontrolün korunmasına katkı sağlıyor. Kimyasallara karşı yüksek dirençli yapısı bulunan KBRN koruyucu bot kılıfları da ayarlanabilir tasarımı sayesinde ıslak zeminler, kirli arazi ve zorlu saha şartlarında personelin hareket kabiliyetini ve güvenliğini destekliyor.

NATO STANDARTLARINA TAM UYUMLU ÜRETİM

Altında MKE mühendislerinin imzası bulunan koruyucu ekipmanlarının tamamı NATO standartlarına uygun olarak geliştirildi. Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşıyarak, güvenlik güçlerine her senaryoda hazır olma kabiliyeti kazandıran bu sistem, yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor.