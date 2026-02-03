MKE, Yerli KBRN Koruma Ekipmanları Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MKE, Yerli KBRN Koruma Ekipmanları Geliştiriyor

MKE, Yerli KBRN Koruma Ekipmanları Geliştiriyor
03.02.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri için KBRN tehditlerine karşı yerli koruyucu kıyafetler üretiyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri için sadece yüksek teknolojili silah sistemleri ve mühimmat değil, aynı zamanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı yerli savunma ürünleri geliştirerek harp sahasındaki personelin güvenliğini en üst seviyede sağlıyor.

MKE, bünyesinde bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında, KBRN risklerine karşı yerli çözümler geliştirerek, yüksek teknolojili koruyucu kıyafetlerin üretimini aralıksız sürdürüyor. Aktif karbon teknolojisi ile çok katmanlı olarak tasarlanan koruyucu kıyafetler, en zorlu operasyonel koşullarda dahi Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor. İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonu ile farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek bir yapı sunuyor. Bu kapsamda üretilen özel teknolojili koruyucu kıyafetler; taktik operasyonlar sırasında yüksek düzeyde ergonomi ve hareket kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı. Zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk havanın yanı sıra zorlu çevre koşullarında da güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan bu kıyafetlerde; el ve ayak bileği bölgelerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken, sırt bölgesinde yer alan acil tahliye taşıma aparatı operasyonel koşullarda hızlı müdahale ve yaralı tahliyesini destekliyor.

KESİNTİSİZ SOLUNUM GÜVENLİĞİ

KBRN Nefes gaz maskesi, düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik cam yapısı sayesinde eksi 30 derece ile 50 derece arasındaki sıcaklıklarda, görüş kabiliyetinden ödün vermeden kesintisiz solunum güvenliği sağlıyor. KBRN koruyucu eldiven, yüksek kimyasal dayanımı ve artırılmış parmak ucu hassasiyetiyle yağmur, çamur ve düşük sıcaklık gibi olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel kontrolün korunmasına katkı sağlıyor. Kimyasallara karşı yüksek dirençli yapısı bulunan KBRN koruyucu bot kılıfları da ayarlanabilir tasarımı sayesinde ıslak zeminler, kirli arazi ve zorlu saha şartlarında personelin hareket kabiliyetini ve güvenliğini destekliyor.

NATO STANDARTLARINA TAM UYUMLU ÜRETİM

Altında MKE mühendislerinin imzası bulunan koruyucu ekipmanlarının tamamı NATO standartlarına uygun olarak geliştirildi. Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşıyarak, güvenlik güçlerine her senaryoda hazır olma kabiliyeti kazandıran bu sistem, yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE, Yerli KBRN Koruma Ekipmanları Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:52:53. #7.11#
SON DAKİKA: MKE, Yerli KBRN Koruma Ekipmanları Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.