Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Çin Başbakan Yardımcısı Washington'u Ziyaret Edecek

Mnuchin: Çin Başbakan Yardımcısı Washington'u Ziyaret Edecek

22 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin büyük olasılıkla bu ay içinde Washington'u ziyaret edeceğini söyledi.

Mnuchin: Çin Başbakan Yardımcısı Washington'u Ziyaret Edecek, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin  büyük olasılıkla bu ay içinde Washington'u ziyaret edeceğini söyledi.

Capitol Hill'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Mnuchin, "Başbakan Yardımcısı Liu He'nin bu ay içinde bizi ziyaret etmesi büyük olasılık ve federal hükümetteki kısmi kapalılığın bunu etkileyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Mnuchin, Çin ile ticaret görüşmelerine bu tür ziyaretler ile devam edeceklerini vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Steven Mnuchin, Washington, Başbakan Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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