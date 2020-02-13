Mobil Dünya Kongresi'ne Koronavirüs engeli - Son Dakika
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Mobil Dünya Kongresi'ne Koronavirüs engeli

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40 yakın mobil teknoloji şirketi Mobil Dünya Kongresi'ne katılmama kararı aldı.

Mobil Dünya Kongresi'ne Koronavirüs engeli, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40 yakın mobil teknoloji şirketi Mobil Dünya Kongresi'ne katılmama kararı aldı. Dev organizasyonun iptal edildiği duyuruldu.


Dünya GSM Birliği (GSMA), 24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini duyurdu.


GSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanyol hükümetinin "iptal edilmesi için hiçbir sağlık gerekçesi yok" çağrısına rağmen büyük teknoloji firmalarının art arda fuardan çekilme kararı almasından dolayı organizasyonun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.


Duyuruya ilişkin Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Erkan, "Benim de yer aldığım GSMA'in yönetim kurulu toplantısında MWC20'yi iptal etme kararı aldık. Bu süreçte, tüm gelişmeleri ve diğer katılımcıların kararlarını hassasiyetle takip etmekteydik. Tüm sektör çalışanlarının sağlığını her şeyin önünde tutan bu kararın destekçiyiz" dedi.


Yerli otomobil görücüye çıkacaktı


MWC'ye her yıl Türkiye'den de yüksek oranda bir katılım oluyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği yerli otomobilin Avrupa tanıtımının da bu yılki fuarda yapılması planlanıyordu.


Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor. - İSTANBUL

Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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