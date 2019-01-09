Son Dakika Haberleri: Mobilya Sektörü Hareketli Günler Yaşıyor

Mobilya Sektörü Hareketli Günler Yaşıyor

36 dakika önce

Bilecik'te son günlerde inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik mobilyacılara yaradı.

Mobilya Sektörü Hareketli Günler Yaşıyor, System.String[]
Bilecik'te son günlerde inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik mobilyacılara yaradı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 2. Blok'ta hizmet veren mobilyacı Mustafa Eroğlu, kentte son dönemlerde artan inşaat sektöründe yaşanan yoğunluktan sıfır dairelere adeta mobilya yetiştiremediklerini dile getirdi. Malzemelerin fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla ürünlerinde de fiyat artışı yaşandığını aktaran ve durumdan şikayetçi olduklarını belirten Eroğlu, "Bilecik'te son bir yılda inşaat sektöründe bir hareketlenme yaşanıyor. Bu hareketlilik dolayısıyla inşaat malzemesi satanlar, camcı, sucu, boyacı, mobilyacı gibi sektörlerde de hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Biz genelde bu inşaatlara kapı, mutfak dolabı, portmanto gibi ürünler yapıyoruz. Son günlerde dolarda yaşanan hareketlenmenin ardından malzeme fiyatlarında artış yaşandı. Bu da yaptığımız ürünlere yansıdı. Bu yansıma tüm inşaat sektörü ile işi olan herkes için geçerli. Bunun yüzünden sıfır ev fiyatlarında bir artış yaşandı. Bizim tüm günümüz sabahları inşaatlarda montaj, akşamları ise iş yerinde üretim ile geçiyor. Bundan geriye kalan kısımlarda ahşap iç ve dış mekan dekorasyon işleri yapmaya çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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