Son Dakika Haberleri: Mobilyacıların başkanı Balcı oldu

Mobilyacıların başkanı Balcı oldu

7 dakika önce

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı seçildi.

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Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25 

Mustafa Balcı, Murat Erat, Ekonomi
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