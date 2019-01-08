Mobilyacıların başkanı Balcı oldu
7 dakika önce
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı seçildi.
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanlığına Weltew Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı seçildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil
Domuz Gribine Yakalanan Ünlü Oyuncu, Son Haliyle Hayranlarını Üzdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti