Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Hatta Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram hesabından açtığı canlı yayına katılarak Göz'e küfürler yağdırmış.

AŞK DOLU POZLARINI PAYLAŞTILAR

Uzun süredir ayrı olan çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirine takip ederek aralarındaki buzları erittiklerinin sinyalini vermişti. Çift bunun üzerine sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşarak ilişkilerine şans verdiklerini açıkladı. Şimdilerde Göcek'te tatil yapan ikili, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İşte çiftin aşk dolu paylaşımları...