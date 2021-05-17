Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı - Son Dakika

Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı

17.05.2021 09:42

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz ile yaşadığı tartışmanın ardından evini darmadağın ederek küfürler savurmuş ve çift ayrılmıştı. İlişkide şu sıralar ise suların durulduğu öğrenildi. Çift, Instagram hesaplarından samimi karelerini paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Hatta Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram hesabından açtığı canlı yayına katılarak Göz'e küfürler yağdırmış.

AŞK DOLU POZLARINI PAYLAŞTILAR

Uzun süredir ayrı olan çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirine takip ederek aralarındaki buzları erittiklerinin sinyalini vermişti. Çift bunun üzerine sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşarak ilişkilerine şans verdiklerini açıkladı. Şimdilerde Göcek'te tatil yapan ikili, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İşte çiftin aşk dolu paylaşımları...

Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı
Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı

Gülşah Saraçoğlu, Bülent Ersoy, Sosyal Medya, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
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Son Dakika

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