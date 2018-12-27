Modacı Nur Yerlitaş'ın Soruşturmasına Takipsizlik

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Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak

15 Askerin Şehit Olduğu Kalleş Saldırının Davasında Firari Sanık Almanya'da Yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti