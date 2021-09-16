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Modanisa global mottosunu tüm dünyaya Halima Aden ile duyurdu: "Kendin olmak Modanisa" - Son Dakika

Modanisa global mottosunu tüm dünyaya Halima Aden ile duyurdu: "Kendin olmak Modanisa"

16.09.2021 00:57
Modanisa global mottosunu tüm dünyaya Halima Aden ile duyurdu:

İnançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğuna inanan Modanisa muhafazakar kadının, giyim tarzını sorgulayanlara vereceği en iyi cevabı, "kendisi olmak" tercihini, marka elçisi Halima Aden ile duyurdu.

İnançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğuna inanan Modanisa muhafazakar kadının, giyim tarzını sorgulayanlara vereceği en iyi cevabı, "kendisi olmak" tercihini, marka elçisi Halima Aden ile duyurdu. 5 kıtada 140 ülkeye e-ihracat yapan Modanisa, mottosunu globalde İngilizce kullanırken, hizmet verdiği 6 farklı dile de uyarladı. Türkçe motto, "Kendin olmak Modanisa" şeklinde belirlendi.

Tüm dünyada modern muhafazakar giyim tarzını benimsemiş kadınların kendi giyim tarzlarına uygun binlerce seçenek bulabileceği, Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük uluslararası online moda ve alışveriş platformu Modanisa, Halima Aden'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 10'uncu yılında tüm dünyaya bir motto ile sesleneceklerini duyurdu. Orijinali İngilizce ve "Your World To Wear" şeklinde olan motto, Türkçede "Kendin olmak Modanisa" şeklinde kullanılacak.

Bu mottonun kendisinin tavrını ve duruşunu da kapsayan içeriğine inandığı için Modanisa marka elçisi olmayı kabul ettiğini söyleyen Halima Aden, gelecek iki yılda, inançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğu anlayışının Modanisa adına temsilciliğini üstlenecek. Aden geçen yıl "Korona virüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi" ifadesinde bulunmuş ve bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek defilelere veda etmişti.

Global motto lansmanı basın toplantısında konuşan ve Modanisa ile imzaladığı anlaşmayı "eve dönüş" olarak niteleyen Halima Aden, "Modanisa'nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Modanisa, kariyerim boyunca benim hep yanımda oldu; benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi Modanisa ile eve dönüş hissi yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Halima Aden, bir soru üzerine podyumlara veda kararının ardından meslektaşlarından destek gördüğünü, çünkü tüm bunları moda endüstrisinde çalışanların da yaşadığını, kendisinin sadece bunları yüksek sesle dile getirdiğini söyledi. Aden, gençlere önerileri sorulduğunda "Kendinizi değil, oyunu değiştirin" dedi. Halima Aden, iki yıllık bu çok özel anlaşma kapsamında tüm dünyada Modanisa'yı temsil ederken, iki tane de özel koleksiyon hazırlayacak.

"Kadınlar, giyimleriyle de 'kendisi olmak' istiyor"

Kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine yol arkadaşlığı yapmak hayaliyle 2011'de yola çıktıklarını söyleyen Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kerim Türe, Halima Aden'le tanışıklıklarının 2016'ya uzandığını söyledi. Türe sözlerine, "Bizim Halima Aden ile birlikteliğimiz, hayli geçmişe dayanıyor. 2016 yılında henüz kariyerinin en başında Miss ABD Güzellik Yarışması'na katılan Halima Aden, yarışmada Modanisa'dan satın aldığı tesettür mayosuyla yürümüş ve ABD'de bir güzellik yarışmasına katılan ilk hijabi giyinen Müslüman kadın olarak nitelenmişti. Halima, 10 ay kadar önce, 'kendisini inançlarından taviz vermeye zorladığını' söyleyerek modelliğe veda etmişti. Halima Aden'in herkes tarafından saygı duyulması gereken bu tercihi, bizim global mottomuz ile de büyük bir örtüşme gösteriyor. Halima Aden sadece mesleğini icra edişiyle değil, hayattaki duruşuyla da tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir örnek kişi, rol model. Modanisa'nın varlık amacıyla Halima 'nın kendisi olmak için verdiği mücadele doğal olarak eşleşince, bize de tüm dünyadaki kendisi olmak isteyen muhafazakar kadınların tercihinin sesi olması için bu harika iş birliğine imza atmak düştü" şeklinde devam etti.

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye'nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformudur. Tüm dünyadan aylık 21 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140'a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den binden fazla marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 100 bin adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye'nin e-ihracat şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Muhafazakar, Müslüman, Türkiye, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Modanisa global mottosunu tüm dünyaya Halima Aden ile duyurdu: 'Kendin olmak Modanisa' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Modanisa global mottosunu tüm dünyaya Halima Aden ile duyurdu: "Kendin olmak Modanisa" - Son Dakika
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