"Model Ata" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Model Ata' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Model Ata" sergisi sanatseverlerle buluştu

6 saat önce

İranlı ressam Saeed Aghanejad ve Remzi Taşkıran'ın "Model Ata" isimli sergisi Büyükçekmece'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

İranlı ressam Saeed Aghanejad ve Remzi Taşkıran'ın "Model Ata" isimli sergisi Büyükçekmece'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.


Yağlı boya ve tükenmez kalem çalışmalarından oluşan resim sergisindeki tablolar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin önde gelen ressamlarından Remzi Taşkıran'ın ve İranlı Ressam Saeed Aghanejad resimlerinin yer aldığı sergi için 32 yeni tablo yapıldı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Bakırköylü Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlhan Gülek ve çok sayıda sanatsever katıldı.


"Tükenmez kalem tekniği Atatürk'e çok yakıştığı için kullandım"


Tükenmez kalem tekniğinden bahseden İranlı Ressam Saeed Aghanejad, "Tükenmez kalem tekniği, çok az kullanılan bir teknik ama ben çok kullanıyorum. Atatürk sadece Türkiye'ye ait değil tüm dünyaya ait. Çok onur ve gurur duyduğum birisi. Ben bir İranlı olarak Atatürk'ü çiziyorum yine de çizeceğim. 15-20 yıldır sergi yapıyorum. Bu sergiye 3 ay önce başladım" dedi.


"Çocukluğumdan beri Atatürk sergisi açmak hayalimdi"


Sergi için uzun süredir çalıştığını ifade eden Ressam Remzi Taşkıran, "Bu sergiyle ilgili düşüncelerimi zaten serginin kendisi ifade ediyor. Çocukluğumdan beri hayalimdeydi. Ben mutlaka ileri ki zamanlarda Atatürk sergisi yapacağım diyordum. Epey bir zamandır bu çalışmaları sürdürüyorum. Böyle bir sergi yapmak kısmet oldu. Sayın Hasan Akgün bize burada yer vermiş oldu" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Taşkıran, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demet Akalın, Atatürk'e söylediği sözlerle olay olan Tuğçe Kazaz'a sert çıktı
Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:48 Gümrük görevlilerine kızdı, TIR'ı ateşe verdi - Son Dakika
22:48 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1) - Son Dakika
22:47 Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika
22:44 İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı - Son Dakika
22:41 Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:48:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Model Ata" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]