Model Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'i ölümle tehdit etti - Son Dakika

Model Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'i ölümle tehdit etti

05.05.2021 09:48

Bir süre birlikte yaşadığı model eski sevgilisi Büşra Canbaz'dan şikayetçi olarak korunma talebinde bulunan iş insanı Öncü Sönmez, güzel modelin kendisini, "Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

İş insanı Öncü Sönmez, eski sevgilisi Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

ÇIKAN TARTIŞMADA BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz sevgili olduktan sonra birlikte yaşamaya başladı. Canbaz'ın model olması Sönmez'in ailesi tarafından hoş karşılanmadı. İş insanı, arabasını satarak sevgilisine iş kurdu. Fakat Canbaz, çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından model, evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada Canbaz, hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti.

"BENDEN AYRILIRSAN SENİ YAKARIM"

Belediyeden nikah için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Büşra Canbaz'ın "Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım" gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Sönmez, kendisini tehdit eden Büşra Canbaz'dan korunma talep etti. Mahkeme, Canbaz'ın eski sevgilisine 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.

Öncü Sönmez
Model Büşra Canbaz'dan eski sevgilisi Öncü Sönmez'e ölüm tehdidi
Büşra Canbaz
Model Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'i ölümle tehdit etti

İstanbul Aile Mahkemesi, Turkey, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Model Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'i ölümle tehdit etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Sss: Evet evet bende 3 ay kadar takıldım öyle değildi sonradan hedefleri tutmayınca böyle olmuş demekki Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Tunç berk23: Büşra eski kız arkadaşım, çok nazik ve hedefleri olan akıllı bir kızdı, belki son zamanlarda ilişkisel problemi, bebek kaybetme psikolojisi, iş hayatında istediği yerlere gelememe onu bu denli yıpratmış, üzüldüm. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır

Son Dakika

Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi

Son Dakika Haberleri
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
10:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
10:07 Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor         
10:47
Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı         
10:40
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak         
10:24
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu         
23:19
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 11:07:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Model Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'i ölümle tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement