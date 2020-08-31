"Model Uçaklar" zafere uçtu

Sivas Gençlik Merkezi Model Uçak kursu öğrencileri, antrenör Ayla Çakır eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle uçuş gerçekleştirdi.

Sivas Gençlik Merkezi Model Uçak kursu öğrencileri, antrenör Ayla Çakır eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle uçuş gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi Model Uçak ekibi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikler kapsamında F1H-A1 tipi model uçak uçurdular. Model uçak uçurma etkinliği Sivas Merkez Koyuncu Köyü'nde sporcuların katılımı ile yapıldı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen zafer uçuşları izleyenler tarafından beğeni topladı. Model Uçak antrenörü Ayla Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramında anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyleyerek, "Şanlı tarihimizi biz yazdık ve birlikte yazmaya devam edeceğiz" idealiyle çalışmalara devam edeceğiz. Etkinliğe katılan sporcularıma teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

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