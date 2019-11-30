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Modern çağda ilişkilerin anatomisi

6 saat önce

Hırvat oyun yazarı Miro Gavran'ın olan "Karımın Kocası" oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor.

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Hırvat oyun yazarı Miro Gavran'ın olan "Karımın Kocası" oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor. Seyircilerin gülmekten gözyaşlarını tutamayacağı oyunun kadrosunda Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay, Yavuz Pekman yer alıyor.


İstanbul Tiyatro Ak'la Kara ve Bodrum Tiyatro Ak'la Kara olarak iki şehirli olarak seyirciyle buluşan oyun usta oyuncu Enis Fosforoğlu anısına sahneleniyor.

Yavuz Pekman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:05 
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