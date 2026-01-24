Modern Camii Mimarisi Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Modern Camii Mimarisi Eleştirildi

24.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, modern cami mimarisindeki sorunları ele aldı ve Osmanlı tarihine vurgu yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, "İstanbul'un Camileri, Türkiye'de Modern Cami Arayışları ve Kınalıada Camisi" başlıklı programda konuştu.

Subaşı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, modern camiler arasında çok kötü örnekler olduğuna dikkati çekerek, "Adeta dinin toplumdaki etkilerini silmek için inşa edilen yapılar var." eleştirisinde bulundu.

İslam fıkhının, İslam sanatlarına ve mimarisine de tarihte yön verdiğini belirten Subaşı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra vezirlerinin yaptığı Murat Paşa Camisi, Mahmut Paşa Camisi, Davut Paşa Camisi ve Rum Mehmet Paşa Camisi'nin üsluplarının mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

Bir kültürde dilin çok önemli olduğunun altını çizen Subaşı, "Bizim fikri yapımızı oluşturacak olan dildir. Onun için edebiyata, şiire, mimariye çok önem vermemiz lazım. Osmanlıcayı kesinlikle bilmemiz lazım. Mümkün olduğunca Osmanlıca olarak kitapları okumak lazım. Halide Edip Adıvar'ın romanları da buna dahil." diye konuştu.

Prof. Dr. Subaşı, bugün birçok alanda sorun yaşanıyorsa bunun kültürel değerlerin kayboluşundan kaynaklandığına işaret ederek, "Sadece mimari boyutta değil, cami içindeki ibadet kısmında da sıkıntılar yaşıyoruz. Artık mimarideki değer anlayışı, cami içindeki değer anlayışıyla aynı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kınalıada Camisi'nin inşa ediliş sürecinden de bahseden Subaşı, dünya tarihinde bir ilçeden ilçeye cami taşınması diye bir şey görülmediğine dikkati çekti.

Programı yöneten hattat ve vaiz Zeki Korkut ise "Tarihi Süreçte Cami Mimarisi" başlıklı sunumda dört halife döneminden bugüne kadar inşa edilen cami örneklerini göstererek, ilk mimari süsleme denemelerinin Hz. Osman döneminde başladığını söyledi.

Korkut, modern cami yapılarında en çok minarelerin ve kubbelerin mağdur edildiği yorumunu yaparak, "Modern cami minarelerinin neredeyse tamamının üzerine şerefe eklenmediği için maalesef çıkıp ezan okunacak durumda değil. Bu yüzden desibel ayarı iyi yapılmamış hoparlör sistemiyle devam ediyoruz." dedi.

Osmanlı'da mimaride ve mekanda birlik arayışının benimsendiğini aktaran Korkut, "Şam'daki Ümeyye Camisi ve Selçuklu camilerinde mekan, direkli neflerle genişletilmiştir. Osmanlı'da ise saf nizam bozulmasın diye cami direklerden arındırılarak, yapının taşıyıcı unsurları kubbeye ya da fil ayaklarına aktarılmıştır. İslam'da saf nizam hakikaten çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren program, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Osmanlı, Kültür, Güncel, Subaşı, Sanat, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modern Camii Mimarisi Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:35:34. #7.11#
SON DAKİKA: Modern Camii Mimarisi Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.