Modern pentatlon antrenörlerine yeni oyun formatıyla ilgili bilgi verildi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlere yönelik "Olimpiyat Sürecinde Oyun Kuralları" konulu eğitim seminerini çevrim için olarak düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, TMPF Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Kutluğhan Özkan'ın, 2022 yılından itibaren tetratlon ile modern pentatlonda uygulanacak yeni oyun formatıyla ilgili antrenörlere bilgi verdiği kaydedildi.

Seminerde, değişecek oyun kurallarının yanı sıra, "2022 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Yeni Oyun Formatı", "2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yeni Modern Pentatlon" konularının da ele alındığı aktarıldı.

Yeni oyun formatının ilk olarak 2022 yılında Dakar'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'ndaki tetratlon müsabakalarında uygulanacağını aktaran Özkan'ın, "Kadın ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere 32'şer sporcunun yarışacağı oyun formatı, birleşik bir yarış alanında, daha dinamik, daha heyecanlı, daha hızlı ve herkesin daha kolay takip edebileceği şekilde kurgulandı. 2022 Gençlik Olimpiyatları'ndan itibaren karışık bayrak yarışlarına katılan takımlar, aynı ülkeden sporculardan oluşacak." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Özkan'ın, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise modern pentatlonun yeni kurallarla izleyicilerin daha kolay anlayabilmesi ve takip edilmesini sağlayan bir formata kavuşacağını kaydettiği vurgulandı.