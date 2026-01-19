Modi ve Bin Zayid'den İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Modi ve Bin Zayid'den İşbirliği Anlaşması

19.01.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ve BAE, uzay, yapay zeka ve enerji alanında işbirliğini derinleştirecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın uzay, yapay zeka, savunma ve enerji dahil birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştığı bildirildi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı bin Zayid'in, Modi'nin daveti üzerine Hindistan'a resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Modi ve bin Zayid'in iki ülke arasındaki tam kapsamlı ikili işbirliğinin yollarını incelediği aktarıldı.

Tarafların, 2022'de imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'ndan (CEPA) bu yana ticaret ve ekonomik işbirliğinde kaydedilen büyümeyi memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, ikili ticaret hedefinin 2032'ye kadar 200 milyar dolara ulaşması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, gıda güvenliğine yönelik işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği ve uzay alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojiler başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanlarında da işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, iki ülkenin enerji alanındaki ortaklığına dikkat çekildi.

Açıklamada, finans, kültür, eğitim ve savunma alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı ifade edilerek, bölgesel ve küresel meselelerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Hindistan, Savunma, Ekonomi, Kültür, Enerji, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi ve Bin Zayid'den İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 22:46:28. #7.11#
SON DAKİKA: Modi ve Bin Zayid'den İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.