Son dakika haberi... Mogan Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Ankara Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Balık bırakılması etkinliğine Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Tarım Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı Belediye Başkanvekili Mehmet Kürşad Koçak, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları katıldı.

Vali Vasip Şahin, Ankara genelinde 1 milyon 800 bin balık yavrusu bırakıldığını kaydetti.

Türkiye'nin iç sularda balık yetiştirme konusunda iyi bir noktaya ulaştığını aktaran Şahin, "Baraj ve gölet sayılarımızın son yıllarda artması bize bu imkanı sağladı. Türkiye artık Avrupa'da alabalık üretiminde birinci sıradadır. Özellikle tatlı su balıkları yetiştirmede çok iyi bir mesafe kat ettik." dedi.

Avcılara kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunan Vali Şahin, "Avcıların hem kara hem de göl avcılığında kurallara ve kısıtlamalara özellikle riayet etmelerini lazım. Bugün hepsini birden yakalayabiliriz ama yarın ne yapacağız? Belli ölçülerde biz avcılığımızı yaparsak her geçen gün bu popülasyon artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Mogan Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bıraktı.