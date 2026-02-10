Moğolistan'da İlk Çocuk Kemik İliği Nakli - Son Dakika
Moğolistan'da İlk Çocuk Kemik İliği Nakli

10.02.2026 14:17
Türkiye-Moğolistan işbirliğiyle, Moğolistan'da çocuklara yönelik ilk kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ile Moğolistan arasında yürütülen kapsamlı sağlık işbirliği kapsamında, Moğolistan'da çocuklara yönelik ilk kemik iliği (hematopoietik kök hücre) nakli uygulaması Türk ve Moğol hekimlerce başarıyla yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın ve beraberindeki Türk sağlık heyeti, Moğolistan'ın Ulan Batur şehrinde Moğol hekimlerle ülke tarihinin ilk çocuk kemik iliği naklini başarıyla gerçekleştirdi.

TİKA'nın desteğiyle yürütülen çok merkezli ve uluslararası proje kapsamında Moğolistan'da çocuk kemik iliği nakli merkezinin hazırlanması, sağlık ekibinin eğitilmesi, teknik ve tıbbi altyapının güçlendirilmesi ile klinik uygulamanın birlikte gerçekleştirilmesi süreçleri tamamlandı.

Projeye katılan Moğol sağlık çalışanları, Türkiye'de aldıkları eğitim sayesinde çocuk hastalar için ülkelerinde nitelikli tedavi hizmeti sunma imkanına kavuştu. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fışgın, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu çalışma, Moğolistan'da çocuk hematoloji ve onkoloji alanında kalıcı bir tedavi kapasitesi oluşturulmasına yönelik çok önemli bir adımdır. Klinik uygulamanın, eğitimli yerel sağlık ekipleriyle birlikte gerçekleştirilmesi, bu hizmetin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Amacımız yalnızca bir hastanın tedavisine katkı sağlamak değil, aynı zamanda bilgi ve deneyimin kalıcı olarak aktarılmasını sağlamaktır."

Uluslararası sağlık projelerinin sadece bireysel tedavilere değil, ülkelerin kendi sağlık sistemlerinde kapasite geliştirmelerine de katkı sağladığının altını çizen Fışgın, "Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikiminin Moğolistan'daki sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, uzun vadede çok sayıda çocuğun kendi ülkesinde tedavi edilebilmesine olanak tanıyacaktır." dedi.

Proje katılımcılarından Moğolistanlı bir hekim ise "TİKA'nın bize sunduğu bu imkan sadece bir eğitim değil, ülkemizde eksik olan bir tedavi kapasitesinin temellerini atmak anlamına geliyor. Türkiye'ye ve TİKA'ya minnettarız." ifadelerini kullandı.

"Her çocuk kendi vatanında şifa bulsun"

Operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten TİKA Başkanı Abdullah Eren de Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi ve birikimini dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu çalışmanın yalnızca tıbbi bir operasyon olmadığını, aynı zamanda Moğolistan'daki çocuk kanseri tedavileri açısından bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Eren, "Moğolistan'da yıllardır lösemiyle mücadele eden 15 yaşındaki Miçidmaa'nın kendi vatanında şifa bulması, tüm çocuklarımız için yeni bir umuttur. İstiyoruz ki her çocuk kendi vatanında şifa bulsun." değerlendirmesini yaptı.

Bu çalışmanın, teknik bir başarının ötesinde Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluğun ve dayanışmanın en insani tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Eren, şöyle devam etti:

"Miçidmaa'nın ülkede gerçekleştirilen ilk başarılı pediatrik kemik iliği nakli sayesinde hayata yeniden tutunması, bu işbirliğinin en somut göstergesidir."

TİKA'nın destekleriyle alanında uzman hekimlerin ortak tecrübesinin yalnızca bir operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağlamadığını bildiren Eren, aynı zamanda Moğolistan'da çocuk kanser tedavilerinde sürdürülebilir bir kapasite artışına katkı sunulduğunu kaydetti.

Eren, sürece katkı sunan tüm paydaşlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Türk ekibe "Şeref Nişanı" takdim edildi

Nakil sonrası çocuk hasta tam remisyonla taburcu edilirken Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren tarafından Moğolistan Meclisinde düzenlenen resmi törenle projede görev alan ekibe "Şeref Nişanı" takdim edildi.

Ayrıca, Moğolistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile ilgili hastanelerin yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

