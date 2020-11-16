Moldova Cumhurbaşkanı Dodon yenilgiyi kabul etti - Son Dakika

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon, hem resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi kazanan rakibi Maia Sandu'yu tebrik etti hem de seçim sürecinde birçok ihlal yaşandığını öne sürdü.

Moldova'da 1 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri ve eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36.16 ile en çok oy alan aday olmuştu. Mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32.61 oy alarak seçimlerde 2. olmuştu. Ülkedeki seçim mevzuatına göre, hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı. Moldova halkı, seçimlerin ikinci turu için dün bir kez daha sandık başına gitti.

Seçimleri AB yanlısı Sandu kazandı

Toplamda 3 milyon 287 bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Sandu yüzde 57.71, Rusya yanlısı politikaları ile tanınan Dodon yüzde 42.29 oranında oy aldı. Sandu bugün yaptığı zafer konuşmasında, Rusya ve ABD dahil tüm ülkelerle denk bir politika izleneceğini ve Moldova halkının sorunlarına çözüm bulmak için en kısa sürede icraata geçeceklerini ifade etti.

"Sokağa çıkmanız gerekirse bunu size ben söylerim"

Rusya yanlısı politikaları ile dikkat çeken mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon, rakibi Sandu'yu tebrik etti. Destekçilerini sonuçlar karşısında soğukkanlı olmaya davet eden Dodon, ilginç açıklamalar yaparak, "Beni destekleyenlere seslenmek istiyorum. Sevgili yurttaşlar! Ülkenin neredeyse yarısı beni destekledi. Sizi sükunete davet ediyorum. Protestolara ve istikrarsızlıklara kesinlikle yer yok. Sokağa çıkmanız gerekirse bunu size ben söylerim" dedi.

Dodon bir yandan rakibi Sandu'yu tebrik ederken; diğer yandan seçim sürecinde pek çok ihlal yaşandığını ileri sürdü. Dodon açıklamasında, "Resmi olmayan sonuçlara göre, rakibim Maia Sandu seçimleri kazandı. Öncelikle kendisini tebrik etmek isterim. Ancak seçim sürecinde birçok ihlal gerçekleştiğine yönelik kayıtlar var" ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin ikinci turunu kazanan Sandu, ülke tarihindeki ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sandu'yu tebrik etti. - KİŞİNEV