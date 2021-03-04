Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor'den Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şavaş'a ziyaret - Son Dakika

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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Croitor, ziyarette Türkiye ve Moldova arasında ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek Hataylı iş insanlarının ülkesine yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti.

Başkan Savaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatay'ın kültür, tarih, doğa ve gastronomi alanlarında oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Kentte düzenlenecek olan EXPO 21 hazırlıkları hakkında Büyükelçi Croitor'a bilgiler de veren Savaş, Moldova'yı da EXPO alanında görmek istediklerini iletti.

Savaş, ayrıca kentte yapılan Aba güreşi müsabakalarına katılan Moldova güreşçilerinin de yarışmaya renk kattığını belirtti.