Moldova Gazprom'a doğal gaz borcunu ödedi - Son Dakika

Moldovalı enerji şirketi Moldovagaz, Gazprom'a doğal gaz sevkiyatı için gerekli ödemeyi yaptıklarını duyurdu.

Moldovagaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom'a 34,3 milyon dolar borcun tümüyle ödendiği kaydedildi.

Moldova Parlamentosu, ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle bugünden itibaren olağanüstü hal ilan etmişti.

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom'dan alınan doğal gaz fiyatının geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 44 arttığını ve yürürlükteki sözleşmenin müzakere edilmesi gerektiğini söylemişti.

Gazprom ise yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve gerekli ödemelerin 20 Ocak'a kadar yapılmaması halinde doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını bildirmişti.