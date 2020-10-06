Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek - Son Dakika

Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek

Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla birlikte 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nı başlattı.

Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek, System.String[]

Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla birlikte 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nı başlattı. Marka, başarıya olan inanca, kendini keşfetmeye, içindeki gücü fark etmeye davet ettiği 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nda, unvanlı koçlarla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek.

Molped, başarıya olan inanca, kendini keşfetmeye, içindeki gücü fark etmeye davet ettiği 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nda, unvanlı koçlarla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek. Başvuruları kizsozu.com sitesi üzerinden gerçekleştirilen 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nda, başvurular arasından seçilecek 100 kişi, jüri tarafından belirlenen kriterle değerlendirilerek, koçluk programına dahil olma hakkı kazanacak. 'Kız Sözü' kampanyası marka yüzü olan Elçin Sangu, jüri üyeleri arasındaki yerini alırken, tüm genç kızları bu programa davet etti.

Verilen bilgiye göre, başvuruları 21 Ekim'e kadar sürecek olan 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nda adaylar; "Hedefim nedir?", "Hedefimde bugün neredeyim?", "Bu hedefe ilerlerken 100 gün içinde başarmak istediklerim neler?", "Hedefimi başarı ile tamamladığımda hayatımda ne değişecek?" gibi soruları yanıtlayarak her biri kendi alanında uzman, farklı disiplinlerde tecrübesi olan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Projeyi değerlendiren Hayat Kimya Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez, "Genç kızları, kendi kaynakları, yetenekleri ve potansiyelleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırmalarını, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini öğrenmelerini, onları başarıya götürecek yolları keşfetmeyi öğrenmelerini istiyoruz. ve tabii ki genç kızlara verilecek koçluk desteği ile hedeflerine giden yolda kendilerine verecekleri sözleri yerine getirmeleri için, kendi güçlerini fark etmelerini sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Eğilmez, 21 Eylül'de başlayan başvurulara olan ilginin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

18 yaşından büyük herkesin başvuru yapabileceği 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı' kazananlarının, 11 Kasım tarihinde kizsozu.com adresinde açıklanacağı belirtildi. - İSTANBUL

Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek

Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Molped, 'Kız Sözü' kampanyasıyla 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek - Son Dakika

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