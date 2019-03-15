Son Dakika Haberleri: Momo Deyince 'Hapı Yutan' Küçük Kız Ölüyordu

Momo Deyince 'Hapı Yutan' Küçük Kız Ölüyordu

1 saat önce

JAPON heykeltraş Keisuke Aiso'nun 2016 yılında yaptığı ve 'Kuş Kadın' adını verdiği heykelinden ilham alınarak yaratılan Momo karakteri yüzünden 13 yaşındaki Alman kız çocuğu az daha ölüyordu.

Momo Deyince 'Hapı Yutan' Küçük Kız Ölüyordu, System.String[]
JAPON heykeltraş Keisuke Aiso'nun 2016 yılında yaptığı ve 'Kuş Kadın' adını verdiği heykelinden ilham alınarak yaratılan Momo karakteri yüzünden 13 yaşındaki Alman kız çocuğu az daha ölüyordu. Polisten edinilen bilgiye göre küçük kız, Whatsapp'tan telefonuna gelen mesajda Momo'nun 'hapları yut' direktifi üzerine hapları yutunca zehirlendi. Münih'te hastaneye kaldırılan küçük kız acil serviste yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

KİMSE CEZA ALMAYACAK

Polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili kimsenin ceza alması beklenmiyor. Çünkü mesaj zinciri olarak gönderilen ve tehdit, hakaret ve şantaj içermediği için mesajı gönderenlere herhangi bir yaptırım uygulanamıyor. Momo mesajları yüzünden başka ülkelerde de bu tür vakaların yaşandığı biliniyor. Momo mesajlarının yasaklanmasıyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

KARDASHIAN TANITMIŞTI

Aiso'nun yarattığı çirkin, bakımsız saçları, kulaklarına kadar büyük ağzı olan heykeli, sergisini gezen bir sanatsever tarafından sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşıldı. Bu paylaşımı gören Kim Kardashian da kendisine ait sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisinin beğenisine sundu. Böylece Momo bir anda tüm dünyada yüz milyonlarca kişi tarafından tanındı ve beğenildi. Ardından da YouTube video platformuna taşındı. Son dönemde de bu video mesajları telefonlara Whatsapp üzerinden gönderilmeye başlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:10 

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