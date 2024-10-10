Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil

Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu

Monaco\'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu

Monaco'da lüks Hotel De Paris yakınında milyon sterlinlik kaza: Kadın sürücünün yönettiği Bentley Azure, bir sedan ve 700.000£ değerinde Ferrari'ye çarptı. 194.000£'luk Aston Martin de kazaya karıştı. Rolls Royce ve Porsche de olay yerindeydi. Kaza, Monaco'nun lüks yaşamını ve zengin bölgelerdeki riskleri gösterdi.

10.10.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Monaco'nun lüks Hotel De Paris yakınlarında, yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde araçların karıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, bir kadın sürücünün Bentley Azure marka üstü açık aracın kontrolünü kaybetmesiyle başladı.

Kaza anı, çevredeki turistler ve yerel halk tarafından kaydedildi. Görüntülerde, mavi renkli Bentley Azure'un (değeri 150.000 sterline kadar çıkabilen) önce bir beyaz sedana, ardından 700.000 sterlin değerindeki bir Ferrari 599'a çarptığı görülüyor. Ayrıca, 194.000 sterlin değerindeki bir Aston Martin Rapide de kazaya karışmış durumda.

Olay yerinde bulunan diğer lüks araçlar arasında bir Rolls Royce Ghost ve bir Porsche 911 de var, ancak bu araçlar büyük ölçüde hasarsız kurtulmuş görünüyor.

Kaza sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı ve bir trafik polisi düdük çalarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Sosyal medyada olayla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

Monaco, düşük vergileri nedeniyle zenginlerin tercih ettiği bir yer olarak biliniyor. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve şarkıcı Bono gibi ünlüler de burada yaşıyor. Bölge aynı zamanda popüler bir turizm merkezi; 2023 yılında 323.000 turist ağırladı.

Bu olay, Monaco'nun lüks yaşam tarzını ve zenginlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki potansiyel riskleri gözler önüne seriyor.

Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, milyon sterlinlik kazaya sebep oldu
Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, milyon sterlinlik kazaya sebep oldu

Otomobil, Fransa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:36:06. #1.11#
SON DAKİKA: Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.