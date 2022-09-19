Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava, Esas Hakkında Mütalaa Vermesi Beklenen Savcının İzinli Olması Sebebiyle 7 Ekim'e... - Son Dakika
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Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava, Esas Hakkında Mütalaa Vermesi Beklenen Savcının İzinli Olması Sebebiyle 7 Ekim'e...

19.09.2022 11:08
Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava, Esas Hakkında Mütalaa Vermesi Beklenen Savcının İzinli Olması Sebebiyle 7 Ekim'e...

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında; esas hakkında mütalaa vermesi beklenen savcının sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmaya geçici olarak katılan savcı mütalaa için süre istedi. Dava, 7 Ekim’e ertelendi.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında; esas hakkında mütalaa vermesi beklenen savcının sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmaya geçici olarak katılan savcı mütalaa için süre istedi. Dava, 7 Ekim'e ertelendi.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada bugün savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını vermesi beklenirken, davada görevli olan savcının sağlık sorunları nedeniyle izin aldığı belirtildi. Geçici olarak davaya katılan savcı esas hakkındaki mütalaa için mahkeme heyetinden süre istedi.

Savcılığın süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diye yanıt vermesi ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, açıklamayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu açıklamayı hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrılmıştı. Emekli askerler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile bir emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrılmış ve onlar da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında iddianame düzenlenmişti. Savcılık, emekli amirallerin, TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamındaki 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava, Esas Hakkında Mütalaa Vermesi Beklenen Savcının İzinli Olması Sebebiyle 7 Ekim'e... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Amirallerin 'Montrö Açıklaması' Nedeniyle Yargılandığı Dava, Esas Hakkında Mütalaa Vermesi Beklenen Savcının İzinli Olması Sebebiyle 7 Ekim'e... - Son Dakika
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