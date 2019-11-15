Son Dakika Haberleri: Morales'den BM ve Katolik Kilisesi'ne arabulucuk çağrısı
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Morales'den BM ve Katolik Kilisesi'ne arabulucuk çağrısı

6 saat önce

MEKSİKO/LA Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Franciscus'a ülkesinde yaşanan siyasi kriz için ara bulucuk etmeleri çağrısında bulundu.

Morales'den BM ve Katolik Kilisesi'ne arabulucuk çağrısı, System.String[]

MEKSİKO/LA Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Franciscus'a ülkesinde yaşanan siyasi kriz için ara bulucuk etmeleri çağrısında bulundu.

Morales, Meksika'da Associated Press Ajansı ile yaptığı söyleşide, Bolivya yasama meclisi henüz istifasını kabul etmediğinden hala ülkesinin devlet başkanı olduğunu belirterek "Meclis istifayı ya kabul ya da reddetmeli. Kabul etmez ya da reddetmezlerse hala devlet başkanı olduğumu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

İltica talebini kabul eden Meksika'dan Bolivya'ya, ülkesinde uzlaşmaya katkı sağlaması halinde geri döneceğini dile getiren Morales, BM'ye inancının yüksek olduğunu, "uluslararası teşkilatın, belki Katolik Kilisesi eşliğinde, gerekirse Papa Franciscus ile kolaylaştırıcı bir görev değil arabuluculuk yapmasını" arzu ettiğini söyledi.

Evo Morales, Bolivya ordusu içinde bazı askerlerin kendisini istifaya zorlayan subaylara karşı "ayaklanma" planladığı yönünde bilgi aldığını belirtirken, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın "ihaneti karşısında hayrete düştüğünü" kaydetti.

ABD'nin kendisini ülkesinden ayrılmaya zorlayan "darbenin" arkasındaki "büyük komplocu" olduğu görüşünü aktaran Morales, Bolivya'ya diyalog ve sükunet çağrısında bulundu. Evo Morales, destekçileri için de "Onlara çok sabır göstererek ve barışçıl bir mücadeleyle demokrasiyi ayağa kaldırmak zorunda olacağımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.

-"Morales yeniden bir seçim yarışına giremez"

Bolivya'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez ise Morales'in gelecekte yapılacak herhangi bir seçimde aday olamayacağını söyledi.

Meksika hükümetini, Morales'in Meksiko'dan destek aramasına izin vermesi nedeniyle eleştiren ve Evo Morales'in yeniden bir seçim yarışına katılamayacağını belirten Anez, "Meksika hükümetini bunun olamayacağı konusunda bilgilendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerce seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar sandığa gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Bolivya'daki seçimler ve ardından Evo Morales'in devlet başkanlığı görevinden istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci göndereceği bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler, Papa Francis, Evo Morales, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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