Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! - Son Dakika

Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!

14.05.2021 10:15
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde hastanenin morg biriminde görev yapan imam, kimliğini isteyen polislere büyük tepki gösterdi. İmamın, "Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Gelin buraya öldüreceğim sizi" ifadelerini kullanırken, polislere keserle saldırdığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan imamın, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda 5 Mayıs saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, polis ekipleri yürüttükleri bir soruşturma gereği morg görevlilerinin tespiti amacıyla hastane morguna geldi.

İMAM, KİMLİĞİNİ İSTEYEN POLİSLERE HAKARETLER YAĞDIRIP KESERLE SALDIRDI

Görevli polis memuru M.K. ve A.A., morgda görevli imam B.A.'nın kimliğini istedi. Bunun üzerine B.A., 'Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Siz kimsiniz, defolun gidin buradan. Kimliğimi vermiyorum' diyerek bağırmaya başladı. Morg içerisindeki bir odadan eline aldığı keserle 'Gelin buraya öldüreceğim sizi' diyerek tehditler savuran ve hakaretler eden B.A., elindeki keseri ise polis ekiplerine doğru savurdu.

ARAYA GİREN MORG GÖREVLİSİ KESERİ SAKLADI

Morgda bulunan hastanede görevli işçi H.D. araya girerek keserli saldırganı sakinleştirmek isterken, keseri almak isteyen polisler ile imam arasında arbede çıktı. Arbede esnasında B.A. keserle ekiplere vurmaya çalıştığı sırada morg görevlisi bir kadın saldırganın elinden keseri alarak başka bir odaya götürüp sakladı. Kadından odaya götürdüğü keser istenildiğinde ise 'Keser yok, siz yalancısınız, yalan konuşuyorsunuz' diyerek bir sopa getirerek saldırganın elinden sopayı aldığını söylediği, adrese gelen destek ekiplerce yapılan çalışma sonucunda ise kadının keseri ekiplere teslim ettiği öğrenildi.

İMAM VE MORG GÖREVLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ifade işlemlerinin ardından saldırgan imam B.A.'nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Suç unsurunu saklamaya çalışan diğer görevli emniyetten serbest bırakılırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!

Ege Üniversitesi, Hastane, Polis, Morg, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Cemil: Adam kamu kurumunda görevinin başında çalışıyor ne kimlik sorması anlamadım yoldan geçen şüpheliye sorarsın çevirmede sorarsın ama devletin soruşturmasını yaparak aldığı görevliye hemde başında hastane başhekimi hastane müdürü vs dururken sen git ahkam kes Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır

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