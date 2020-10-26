MOSDER Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan fuar alanı istiyor - Son Dakika

MOSDER Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan fuar alanı istiyor

26.10.2020 12:19
MOSDER Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan fuar alanı istiyor, System.String[]

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Ülkemize her sene devasa spor kompleksleri kazandırıyorlar.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Ülkemize her sene devasa spor kompleksleri kazandırıyorlar. Biz de istiyoruz ki şu anda en büyük problem büyük bir fuar alanı ise bu konuda bize bakanlığımız yer tahsis edebilir." ifadelerini kullandı.

MOSDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, mobilya fuarının ülke ekonomisi için önemli olduğunu kaydetti.

Balcı, yeni yılın ilk ve en büyük mobilya fuar organizasyonu olarak 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında eş zamanlı olarak hem İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde hem de Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın 1 milyar dolarlık iş bağlantısı oluşturacağını belirtti.

MOSDER Başkanı Balcı, "Bu derece büyük bir organizasyonun yalnızca mobilya sektörüne değil, yurt dışından fuara gelecek katılımcılar sayesinde ülke turizmine de büyük etkisi vardır. Ülkemize gelen her turist ortalama 3 bin dolar civarında bir döviz girdisi bırakıyor ve de turizm ekonomisine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Fuara katılım için rekor sayıda başvuru

Mobilya sektörünün her geçen yıl büyüyen ve ülkede ihracat fazlası veren sektörlerin başında geldiğini kaydeden Balcı, "Geçtiğimiz seneye oranla, Ocak 2021'de düzenlenecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, katılımcı firmalar tarafından bu sene 4 katı fazla başvuru aldı. Bu nedenle fuar eş zamanlı olarak İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Biz de derneğimize üye 60 firma ile fuara katılım sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Balcı, mobilya sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birinin tam kapasiteli bir fuar alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük bir fuar alanına ihtiyacı var. Fuarlar bir ülkenin dış pazarlara açılmasındaki en önemli prestij unsurlarından biridir diyerek, yıllardır bu konuyu dile getirdik ancak bu konuda ülke olarak çok fazla yol kat edemedik. Devletimizden Atatürk Havalimanı'nın fuar alanı olması için talepte bulunmuştuk ancak malum koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra bu alanda halkımızın faydasına olacak şekilde bir pandemi hastanesi kuruldu."

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı olarak sektör adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çağrıda bulunan Balcı, "Bakanlığımızın projelerini yakından takip ediyoruz. Ülkemize her sene devasa spor kompleksleri kazandırıyorlar. Biz de istiyoruz ki şu anda en büyük problem büyük bir fuar alanı ise bu konuda bize bakanlığımız yer tahsis edebilir. Mobilya sektörünün bir fuar merkezi kurulması konusunda yeterli mali desteği sağlayacak gücü bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Balcı, bu doğrultuda 4-5 sene içerisinde 250 bin metrekare fuar alanı yapılabileceğini, amaçlarının Türk mobilyasının yükselişe geçtiği bu dönemde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük ve en prestijli fuar alanına sahip olmak olduğunu belirtti.

Türk mobilya sektörü kapasite artırıyor

Dünyanın en büyük 8. ihracatçısı konumunda bulunan Türk mobilya sektörünün, uluslararası pazarda tasarım gücü ve kalitesiyle anıldığını vurgulayan Balcı, sektördeki üreticilerin Ar-Ge'ye önem verdiklerini ve bünyelerinde alanında uzman mühendislerle çalıştıklarını anlattı. MOSDER Başkanı Balcı, şöyle devam etti:

"Her geçen yıl ihracatını dolar bazında yüzde 20 ile yüzde 30 bandında büyüten sektörümüz, son yıllarda ihracat fazlası vererek ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Bu sene koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle sektörümüzün ihracat konusunda önüne bir engel olarak çıkan ham madde sorunundan kaynaklı olarak terminlerde gecikmeler yaşanıyor. Sünger, cam, yay, tel ve zaman zaman da kumaş konusunda ham maddeye ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz. Avrupalı ve Koreli sünger ham madde tedarikçileri pandemiyi kendi adlarına fırsata çevirmeye çalışmaktadırlar, bu nedenle tedarikçilerin döviz bazında verdikleri fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz. Cam konusunda ise ülkemizde sektör devi olan üretici firmanın bakım faaliyetleri nedeniyle piyasada hizmet veren diğer cam firmaları da normal fiyatların üzerinden neredeyse yüzde 40 zam yaptılar. Ham madde sorunla başa çıkmak için ivedilikle yerli üretim tesislerine ihtiyacımız var."

Türk mobilya sektörünün her geçen yıl büyüduğunu ve büyüyen pazarın ihtiyacı olarak da üretici firmaların fabrikalarının metrekarelerini büyütmeye ve yeni personel arayışına başladıklarını kaydeden Balcı, "Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü bu sene kapasite artırmaya gidiyor, birçok firmada acil personel ihtiyacı bulunuyor, mobilya alanında çalışmak isteyen gençlerimizi yetiştirerek sektörümüze kazandırmak adına dernek olarak çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Erat, Türkiye, Balcı, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MOSDER Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan fuar alanı istiyor - Son Dakika Ekonomi

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