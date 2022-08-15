Çin Takımı, Uluslararası Ordu Oyunları Kapsamında Tank Biatlonu Kategorisinde İlk Yarışını Tamamladı

MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin takımı, Pazar günü Moskova'nın Alabino bölgesindeki eğitim sahasında devam eden 2022 Uluslararası Ordu Oyunları'nın tank biatlonu kategorisindeki ilk yarışını başarıyla tamamladı. Bu yıl tank biatlonuna toplam 21 ülke ve bölge katılıyor. Çinli ekip 96B, diğer ekipler ise T-72 tipi tankları kullanıyor. Çin takımı, aynı grupta yer aldığı Kırgızistan, Rusya ve Belarus'tan takımlar ile yarışı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın girişimiyle düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları, orduların deneyim alışverişinde bulunmaları ve işbirliğini güçlendirmeleri için uluslararası bir platform işlevi görüyor.