Moskova Baharı Festivali Başladı

07.05.2026 12:56
Moskova Baharı festivali, 1-11 Mayıs'ta Rus kültürünü ve tarihi mirasını kutluyor.

(ANKARA) - Moskova, bu yıl 1–11 Mayıs arasında Zafer Günü'ne ve Rusya halklarının kültürel mirasına adanan "Moskova Baharı" festivaline ev sahipliği yapıyor.

Her yıl düzenlenen "Moskova Baharı" festivali, Moskova genelinde 30 farklı noktada gerçekleşiyor. Festivalin ana teması, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında nesillerin hafızası ve kahramanlığına odaklanıyor. Aynı zamanda festival ziyaretçileri, Rusya halklarının kültür çeşitliliğini deneyimleme imkanı da buluyor, her gelenek kendi özgün hikayesini anlatıyor.

"Moskova Baharı" Rusya'nın tarihsel ve kültürel bir panoramasını sunuyor

Tverskoy Bulvarı, gerçek bir Rusya gastronomi haritasına dönüşüyor. Başkent sakinleri ve ziyaretçiler, güney bölgelerden Uzak Doğu'ya kadar uzanan nadir tatları, tarifleri ve yöresel lezzetleri keşfetme fırsatı yakalıyor; tek bir alanda, ülkenin farklı bölgelerine doğru bir yolculuğa çıkma şansı buluyor. Misafirler; börekler, çorbalar, krep ve mantı çeşitlerinin yanı sıra, semaver eşliğinde, aromatik çaylar, reçeller ve tatlılarla Rus ruhuna özgü sıcaklık ve misafirperverlik atmosferini deneyimliyor.

Tverskaya Meydanı ise büyük bir açık hava pazarına dönüşüyor. Burada Rusya'nın farklı bölgelerinden özgün hediyelik eşyalar yer alıyor. Her stant, Rusya'nın bir bölgesine dair bir kesit sunuyor; böylelikle ziyaretçiler yalnızca bir hatıra değil, aynı zamanda yerel tarih ve zanaatkarlığın bir parçasını da yanlarında götürme imkanı buluyor.

Her yaştan vatandaşa yönelik atölyeler

Festivalin kültürel programı, sanat ve el sanatları aracılığıyla Rusya'yı daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Her yaştan ziyaretçi için atölye çalışmaları düzenleniyor. Amur Bölgesi'nden zanaatkarlar geleneksel nakış sanatını anlatırken, Kostroma'dan marangozlar kuş yuvası yapımını öğretiyor. Krasnodar'dan botanik uzmanları ise bölgenin erken ilkbahar çiçeklerinin özelliklerini tanıtıyor. Festivalin çeşitli sahnelerinde bölgesel halk toplulukları performanslar sergileyerek kendi bölgelerinin hikayelerini şarkılar ve danslarla paylaşıyor. Çocuklar için geleneksel açık hava oyunlarını içeren etkileşimli oyun alanlarının yanı sıra yarış simülatörleri gibi modern eğlence alanları da yer alıyor.

"Sahra mutfakları" ziyaretçilere sunuluyor

Büyük Vatanseverlik Savaşı'na adanmış kültürel ve tarihsel program için festivalde özel bir yer ayrıldı. Bu kapsamda ziyaretçiler döneme ait şarkıları dinleyip, o dönemin şiir ve düzyazı eserlerini keşfedebiliyor ve dönemin atmosferini yansıtan tiyatro gösterilerini izleme imkanı buluyor. "Sahra mutfakları" ise savaş yıllarının simgesi haline gelmiş yemekleri ziyaretçilere sunuyor.

Festival, yalnızca bir etkinlik değil; Rusya'nın çeşitliliğini tek bir ziyaretle keşfetmeye imkan tanıyan kapsamlı bir kültürel yolculuk olarak öne çıkıyor. Festival hem ailece yapılacak ziyaretler hem de bireysel geziler, Türkiye'den gelen tüm konuklara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Festival hakkında

"Moskova Baharı" festivali, "Moskova Mevsimleri" serisinin önemli etkinliklerinden biridir. Rusya halklarının kültürel geleneklerini, eğitim formatlarını ve Zafer Günü kutlamalarına adanmış kapsamlı bir programı bir arada sunar. Festival, başkent genelindeki farklı noktalarda gerçekleştirilir ve bölgesel gastronomi mirasını, yaratıcı ve el sanatları atölyelerini, tiyatro gösterilerini ve müzik performanslarını tek bir noktada buluşturur. Programda tarihsel hafızanın korunmasına özel önem verilir: ziyaretçiler Büyük Vatanseverlik Savaşı'na adanmış atölyelere katılır, tematik alanları ziyaret eder, Zafer şarkılarını söyler ve ülke tarihini canlı etkileşim, sanat ve ortak üretim yoluyla deneyimler."

Kaynak: ANKA

