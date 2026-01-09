Moskova'da Yoğun Kar Yağışı

Rusya'nın başkenti Moskova'da kar etkili oldu.

Moskova'da aralık sonunda başlayan kar yağışı, gece tekrar etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen şehirde, trafikte aksamalar yaşandı.

Toplu ulaşım çalışma saatlerinde değişiklik yapılan kentte, açık havada gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ertelendi.

Moskova'da gece başlayan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Moskova'daki kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ve bu rakamın artacağı belirtildi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Pyotr Biryukov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Şehrin kardan temizlenmesi için çok sayıda görevlinin ve özel aracın çalıştığını bildiren Biryukov, kent sakinlerini özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Biryukov, kar yağışının yarına kadar süreceğini bildirdi.

Rusya'nın diğer kentlerinde de kar etkili oldu.